Кето-диета смогла защитить эпилептиков от припадков

Кето-диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов уже известна своими преимуществами, выходящими за рамки контроля веса. У детей с эпилепсией, которые не реагируют на стандартные лекарства, она оказывается мощным оружием против припадков. Но как это работает? Это исследование посвящено микробиому кишечника.

Исследователи изучили, как кето-диета изменяет микробиом кишечника и его функции, в поисках ключей к его противосудорожной силе. «Выявление полезных функций микроорганизмов может привести к новым способам повышения эффективности кето-диеты или имитации ее положительных эффектов», — объясняет ведущий автор исследования Грегори Лам.

Опираясь на результаты предыдущего исследования, проведенного Калифорнийским университетом на мышах, команда исследователей взяла за основу 10 детей, страдающих эпилепсией. Образцы фекалий, собранные до и после их «кето-путешествия», были пересажены мышам. Затем этих пушистых реципиентов подвергли воздействию провокаторов припадков. Поразительно, но мыши, у которых были обнаружены бактерии кишечника после кето-идеты, продемонстрировали значительную устойчивость по сравнению со своими «докетозными» собратьями. В среднем количество судорог у них снизилось на 22,4% - многообещающий знак.

Транскриптомный анализ мозга мышей выявил интригующие изменения в экспрессии генов, особенно в областях, связанных с эпилепсией. Это указывает на сложное взаимодействие между микробиомом кишечника и деятельностью мозга, намекая на потенциальные пути связи между кишечником и мозгом, влияющие на уязвимость к судорогам.

Несмотря на то, что для раскрытия тонкостей этого диалога между кишечником и мозгом необходимы дальнейшие исследования, результаты исследования являются значительным шагом вперед.

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