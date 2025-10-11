Кетодиета оказалась полезна в защите мозга от Альцгеймера, но есть нюанс

У таких животных наблюдаются нарушения обмена глюкозы в мозге и ухудшение состава кишечной микрофлоры. После 16 недель на кетодиете их кишечник и мозг начали работать лучше: восстановилось разнообразие полезных бактерий, увеличилось количество Lactobacillus, а уровень вредных микроорганизмов снизился.

Кроме того, у животных улучшилось образование веществ, отвечающих за энергообмен и защиту клеток мозга. Особенно заметный эффект наблюдался у самок с геном APOE4 — именно они изначально сильнее страдали от метаболических нарушений.

Учёные отмечают, что результаты пока получены только на животных, поэтому говорить о том, что кетодиета точно предотвращает болезнь Альцгеймера у людей, рано.

