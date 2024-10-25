Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 октября 2024, 19:12
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KFC и Burger King убрали лук из меню после вспышки кишечной палочки у McDonald’s

Надо было есть во Вкусно — и точка
В ответ на вспышку E. coli O157: H7 по всем США, связанную с бургерами из McDonald’s, крупные сети быстрого питания, такие как Taco Bell, KFC, Pizza Hut и Burger King, решили убрать лук из меню в некоторых ресторанах. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пока не подтвердили источник вспышки, но основными подозреваемыми являются говяжьи котлеты и лук.
KFC и Burger King убрали лук из меню после вспышки кишечной палочки у McDonald’s
© Ferra

Проблема усугубилась тем, что поставщик лука для McDonald’s, компания Taylor Farms, объявила о отзыве продуктов с очищенным и нарезанным репчатым луком после сообщений о вспышке инфекции. Хотя Taylor Farms заявила, что не обнаружила E. coli в своем луке, отзыв был «признан необходимым». Ресторанам в стране было рекомендовано уничтожить все затронутые продукты в их запасах.

В качестве меры предосторожности Yum Brands, владеющая Taco Bell, KFC и Pizza Hut, объявила, что также перестанет использовать свежий лук в некоторых местах. Аналогично, компания Restaurant Brands International, владеющая Burger King, подтвердила, что лук больше не будет использоваться «в обозримом будущем».

Вспышка привела к 49 подтвержденным случаям в 10 штатах, 10 человек были госпитализированы, включая одного ребенка. Также сообщается об одной смерти в Колорадо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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