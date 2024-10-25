KFC и Burger King убрали лук из меню после вспышки кишечной палочки у McDonald’s

Проблема усугубилась тем, что поставщик лука для McDonald’s, компания Taylor Farms, объявила о отзыве продуктов с очищенным и нарезанным репчатым луком после сообщений о вспышке инфекции. Хотя Taylor Farms заявила, что не обнаружила E. coli в своем луке, отзыв был «признан необходимым». Ресторанам в стране было рекомендовано уничтожить все затронутые продукты в их запасах.

В качестве меры предосторожности Yum Brands, владеющая Taco Bell, KFC и Pizza Hut, объявила, что также перестанет использовать свежий лук в некоторых местах. Аналогично, компания Restaurant Brands International, владеющая Burger King, подтвердила, что лук больше не будет использоваться «в обозримом будущем».

Вспышка привела к 49 подтвержденным случаям в 10 штатах, 10 человек были госпитализированы, включая одного ребенка. Также сообщается об одной смерти в Колорадо.

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