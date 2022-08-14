Хакеры атаковали систему здравоохранения Британии: данные пациентов будут недоступны 3 недели

Из-за этого врачи не могут просмотреть свои записи о пациентах, а трасты психического здоровья, предоставляющие помощь "по всей стране, останутся без доступа к записям пациентов в течение нескольких недель, а возможно, и месяцев".

Фонд Oxford Health NHS Foundation Trust сообщил сотрудникам, что вводит в действие планы действий в чрезвычайных ситуациях. Один из руководителей траста NHS сказал, что ситуация может продолжаться "месяцами" в нескольких трастах психического здоровья, и что руководители обеспокоены тем, что проблема не является приоритетной.

В электронном письме сотрудникам глава фонда Oxford Health NHS Foundation Trust Ник Бротон сказал: "Кибератака была направлена на системы, используемые для направления пациентов на лечение, включая отправку машин скорой помощи, запись на прием в нерабочее время, сортировку, уход в нерабочее время, выписку экстренных рецептов и предупреждения о безопасности.

Директор NHS сказал: "Все не работает. Это действительно тревожно ... Мы несем большой риск в результате этого, потому что нельзя получить записи и детали оценок, назначений, ключевых наблюдений, медицинских наблюдений по закону о психическом здоровье. Вы не сможете ничего из этого увидеть ... Персоналу придется все записывать и вводить позже".