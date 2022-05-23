Характеристики нового фитнес-браслета Xiaomi раскрыло фото коробки

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Характеристики нового фитнес-браслета Xiaomi раскрыло фото коробкиУзнали почти всё о нём
Презентация нового фитнес-трекера Xiaomi Band 7 должна состояться уже завтра, 24 мая, вместе со смартфонами серии Redmi Note 11T в Китае. В преддверии запуска появились изображения розничной коробки браслета, которые раскрывают его основные характеристики.
Xiaomi будет предлагать обычную версию Band 7 и вариант с поддержкой NFC. Изображения показывают, что номер модели — M23130B1, и она совместима с устройствами, работающими под управлением Android 6.0 или выше и iOS 10.0 или выше.
Xiaomi Band 7 NFC получит водонепроницаемый корпус, AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 180 мАч. Xiaomi уже подтвердила, что будет устанавливать 1,62-дюймовый экран. Напомним, что у Band 6 были 1,56-дюймовая AMOLED-панель и аккумулятор ёмкостью 125 мАч.
Трекер будет предлагать такие функции, как отслеживание сердечного ритма, уровня насыщенности крови кислородом, отслеживание сна и более 100 спортивных режимов. Ходят слухи, что Band 7 NFC будет стоить 269 юаней.
Источник:Gizmochina
Автор:Ксения МурашеваТеги: