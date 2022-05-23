Характеристики нового фитнес-браслета Xiaomi раскрыло фото коробки

Xiaomi будет предлагать обычную версию Band 7 и вариант с поддержкой NFC. Изображения показывают, что номер модели — M23130B1, и она совместима с устройствами, работающими под управлением Android 6.0 или выше и iOS 10.0 или выше.

Xiaomi Band 7 NFC получит водонепроницаемый корпус, AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 180 мАч. Xiaomi уже подтвердила, что будет устанавливать 1,62-дюймовый экран. Напомним, что у Band 6 были 1,56-дюймовая AMOLED-панель и аккумулятор ёмкостью 125 мАч.