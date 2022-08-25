Хет-трик: мужчина заразился ВИЧ, оспой обезьян и коронавирусом

Согласно отчету, опубликованному в журнале Journal of Infection, 2 июля у него впервые был обнаружен положительный тест на ковид. На следующий день на туловище, нижних конечностях, лице и ягодицах мужчины появились мелкие, болезненные везикулы, окруженные сыпью. К 5 июля везикулы распространились дальше и превратились в пустулы - небольшие бугорки на коже, - после чего мужчина обратился в больницу в Палермо.

Там ему сделали анализ на обезьянью оспу, который впоследствии дал положительный результат.

Пациент также прошел обследование на многочисленные ИППП. Тест на ВИЧ-1 оказался положительным, и исследователи заявили, что инфекция произошла относительно недавно.

После выздоровления от коронавируса и обезьяньей оспы пациент был выписан из больницы 11 июля в домашнюю изоляцию. К этому моменту поражения кожи зажили и покрылись корочкой, оставив небольшие шрамы.

Исследователи сказали: “Поскольку это единственный зарегистрированный случай коинфекции вируса оспы обезьян, SARS-CoV-2 и ВИЧ, пока нет достаточных доказательств того, что эта комбинация может усугубить состояние пациента”.