Химиотерапия перед операцией увеличила выживаемость пациентов

В ходе исследования II фазы пациентам назначалась модифицированная форма химиотерапии FOLFIRINOX до и после операции. Результаты оказались многообещающими: 67 % пациентов достигли 12-месячной беспрогрессивной выживаемости, а 59 % прожили не менее двух лет после лечения. Эти результаты являются значительными по сравнению с традиционным подходом к химиотерапии после операции.

Исследование, начатое в 2014 году Джилл Лэйси, было направлено на улучшение показателей выживаемости 15-20% пациентов с операбельной опухолью PDAC. Доктор Майкл Сескини, содиректор колоректальной программы в онкологической больнице Смилоу, подчеркнул необходимость проведения более крупных клинических испытаний для подтверждения полученных результатов.

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