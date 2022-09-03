Хирург: сидеть "нога на ногу" опасно для здоровья

Авакян также напомнил, что если вы в течение дня часто сидите на месте, то вам стоит больше двигаться, почаще вставать из-за компьютера, разминаться и следить за осанкой. А для улучшение оттока крови и профилактики варикоза стоит совершать пешие прогулки, носить компрессионный трикотаж, заниматься плаванием, скандинавской ходьбой и посещать умеренные тренировки в фитнес-зале.

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