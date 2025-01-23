Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 07:30
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Хирургам удалось удалить опухоль мозга через глаз женщины

В ходе новаторской операции
Хирурги из Великобритании вошли в историю, успешно удалив опухоль мозга через глазницу пациентки. Эта новаторская операция, проведенная в клинике Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, была выполнена 40-летней Рувимбо Кавии и стало первым случаем применения такого подхода в Великобритании.
Хирургам удалось удалить опухоль мозга через глаз женщины
© Ferra

У Кавии диагностировали менингиомы (опухоли в слоях мозга) в 2023 году, после того как она стала страдать от головных болей и других симптомов. Опухоли располагались в труднодоступной области за глазами. Традиционно для удаления таких опухолей используется краниотомия, требующая вскрытия черепа. Однако хирурги использовали новый метод - эндоскопический трансорбитальный подход, который является менее инвазивным.

Сделав небольшой разрез вдоль века Кавии, хирурги смогли удалить опухоль с помощью камеры и гибкой трубки, избежав необходимости вскрывать череп. Кавия быстро восстановилась, проведя в больнице всего два дня, у нее остались минимальные шрамы.

Через три месяца она вернулась к работе.

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Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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