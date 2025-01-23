Хирургам удалось удалить опухоль мозга через глаз женщины

У Кавии диагностировали менингиомы (опухоли в слоях мозга) в 2023 году, после того как она стала страдать от головных болей и других симптомов. Опухоли располагались в труднодоступной области за глазами. Традиционно для удаления таких опухолей используется краниотомия, требующая вскрытия черепа. Однако хирурги использовали новый метод - эндоскопический трансорбитальный подход, который является менее инвазивным.

Сделав небольшой разрез вдоль века Кавии, хирурги смогли удалить опухоль с помощью камеры и гибкой трубки, избежав необходимости вскрывать череп. Кавия быстро восстановилась, проведя в больнице всего два дня, у нее остались минимальные шрамы.

Через три месяца она вернулась к работе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.