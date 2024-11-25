Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 ноября 2024, 06:45
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Хирурги провели первую роботизированную трансплантацию двух легких

Революция в хирургии
Хирурги из NYU Langone Health совершили медицинский подвиг, проведя первую в мире полностью роботизированную операцию по пересадке обоих легких. Историческая операция была проведена 22 октября 57-летней Шерил Мехркар, которая боролась с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) на поздней стадии.
Хирурги провели первую роботизированную трансплантацию двух легких
© Ferra

С помощью роботизированной системы da Vinci Xi, которая ранее использовалась для пересадки одного легкого, в ходе операции с помощью четырех маленьких роботизированных манипуляторов и 5-см разреза были заменены оба легких. Доктор Стефани Чанг, ведущий хирург и директор программы трансплантации легких, объяснила, что роботизированные системы уменьшают боль пациента и ускоряют время восстановления.

У Мехркар ухудшилось здоровье после заражения COVID-19 в 2022 году. Теперь, после операции, она сообщает о 100-процентном улучшении дыхания и надеется вернуться к активному образу жизни.

Семичасовая процедура последовала за месяцами подготовки и пробных операций.

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Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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