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Хирургическое снижение веса уменьшило риск развития рака

А также смертность от этого недуга
Исследование Кливлендской клиники показывает, что среди взрослых с ожирением снижение веса, достигнутое с помощью бариатрической хирургии, связано с 32% снижением риска развития рака и 48% снижением риска смерти от рака по сравнению со взрослыми, которым операция не проводилась.
Хирургическое снижение веса уменьшило риск развития рака

Исследование SPLENDID представляет собой матричное когортное исследование, в которое вошли более 30 000 пациентов Кливлендской клиники. Группа из 5 053 взрослых пациентов с ожирением, которым была проведена бариатрическая операция в период с 2004 по 2017 год, была сопоставлена с контрольной группой из 25 265 пациентов, которым такая операция не проводилась.

Через 10 лет у 2,9% пациентов в группе бариатрической хирургии и 4,9% пациентов в группе без хирургического вмешательства развился рак, связанный с ожирением.

За тот же период от рака умерли 0,8% пациентов в группе с хирургическим вмешательством и 1,4% пациентов в группе без хирургического вмешательства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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