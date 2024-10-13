Хламидии научились манипулировать клетками хозяина

C. pneumoniae, патоген, связанный с респираторными инфекциями, такими как бронхит и пневмония, размножается только внутри клеток хозяина. Команда исследователей под руководством доктора Йоханнеса Х. Хегеманна обнаружила, что C. pneumoniae имитирует человеческие белки, чтобы манипулировать процессом эндоцитоза, что позволяет бактерии проникать в клетку и размножаться внутри.

Исследование показало, что C. pneumoniae вводит хламидийный белок SemD в клетку хозяина, который связывается с мембраной везикулы и активирует цитоскелет актина, важный элемент клеточного транспорта. Это позволяет бактерии захватить процесс эндоцитоза, обычно предназначенный для более мелких материалов, и проникнуть в клетку. Бактериальный белок связывается с N-WASP более эффективно, чем его естественный аналог Cdc42, способствуя заражению.

Исследователи надеются, что эти результаты помогут разработать новые методы лечения, блокирующие взаимодействие между бактериальными и человеческими белками.

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