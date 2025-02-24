Хлор используется для дезинфекции воды уже более века, помогая предотвратить такие заболевания, как холера. Однако, вступая в реакцию с органическими веществами, он образует THM, которые в исследованиях на животных были связаны с раком. Исследователи обнаружили, что даже уровни THM ниже американских и европейских пределов безопасности (41 миллиардная доля) были связаны с повышенным риском развития рака.

Хотя исследование не доказывает, что хлорированная вода напрямую вызывает рак, оно подчеркивает риск. Исследователи предлагают изучить альтернативные методы очистки воды, такие как ультрафиолетовое излучение, и удалять органические вещества перед хлорированием, чтобы снизить уровень THM.

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