Хочется шоколада? Возможно, вам просто не хватает магния

Шоколад, в особенности тёмный, - это один из продуктов, которые содержат магний. Всё потому, что в шоколаде много какао. И чем темнее шоколад, тем больше в нём магния.

Благодаря большой плитке тёмного шоколада вы сможете покрыть более 70% суточной потребности в магнии. Но всё же это лакомство из-за его калорийности нужно есть в умеренных количествах.

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