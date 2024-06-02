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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 июня 2024, 21:11
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Ходите больше: 102-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия

И кушайте правильно
Дебора Сзекели, известный общественный деятель, педагог и предприниматель, недавно отметила свой 102-й день рождения и в интервью CNBC поделилась своими секретами долгой и здоровой жизни, ее слова приводит Лента.ру.
Ходите больше: 102-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия
© Ferra

Жительница США приписывает свое долголетие ежедневным пешим прогулкам и диете. Шекели подчеркнула, что каждый день она проходит не менее 1,6 км пешком, часто в сопровождении подруги.

В молодые годы Сзекели регулярно занималась пилатесом. Она придерживается диеты, богатой йогуртом, бананами, цельными злаками, салатами, рыбой и печеным картофелем.

Шекели также ценит «постоянное самосовершенствование». Она часто посещает спектакли и оперы, с удовольствием общается с гостями спа-салона, одним из основателей которого она стала в 1940 году, и страстно любит изучать языки. Она свободно говорит по-французски, ежедневно использует испанский и немного знает немецкий.

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Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Старение
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#советы
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#здоровье