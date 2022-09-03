Хотели переехать "туда, где потеплее"? Бойтесь сердечного приступа из-за похолодания на градус

Хотели переехать "туда, где потеплее"? Бойтесь сердечного приступа из-за похолодания на градусЕсли верить результатам нового исследования
Ученым давно известно, что изменения температуры влияют на частоту сердечных приступов. Однако большинство исследований, проведенных до сих пор, касались умеренного климата, где температура колеблется в широких пределах. По словам исследователей, их результаты, опубликованные в журнале Science of the Total Environment, могут иметь последствия для политики здравоохранения населения космополитических городов в тропиках, где колебания температуры не такие сильные.
"Используя собранные за 10 лет данные в Сингапуре, мы обнаружили убедительные доказательства того, что снижение температуры окружающей среды на 1°C увеличивает риск развития одного из видов острого инфаркта миокарда среди населения на 12%", - сказал соавтор исследования профессор Маркус Онг.
"Более того, люди в возрасте 65 лет и старше оказались примерно на 20 процентов более уязвимыми к более низким температурам по сравнению с молодыми людьми", - добавил профессор Онг, который также является старшим консультантом отделения неотложной медицины Сингапурской больницы общего профиля.
В исследовании анализировались ежедневные записи пациентов из Сингапурского реестра инфаркта миокарда. Исследователи специально искали людей, перенесших инфаркт миокарда без подъема сегмента ST . Это тип острого сердечного приступа, который происходит, когда кровеносный сосуд, питающий сердце, частично блокируется.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.