Хотели переехать "туда, где потеплее"? Бойтесь сердечного приступа из-за похолодания на градус

Ученым давно известно, что изменения температуры влияют на частоту сердечных приступов. Однако большинство исследований, проведенных до сих пор, касались умеренного климата, где температура колеблется в широких пределах. По словам исследователей, их результаты, опубликованные в журнале Science of the Total Environment, могут иметь последствия для политики здравоохранения населения космополитических городов в тропиках, где колебания температуры не такие сильные.

"Используя собранные за 10 лет данные в Сингапуре, мы обнаружили убедительные доказательства того, что снижение температуры окружающей среды на 1°C увеличивает риск развития одного из видов острого инфаркта миокарда среди населения на 12%", - сказал соавтор исследования профессор Маркус Онг.

"Более того, люди в возрасте 65 лет и старше оказались примерно на 20 процентов более уязвимыми к более низким температурам по сравнению с молодыми людьми", - добавил профессор Онг, который также является старшим консультантом отделения неотложной медицины Сингапурской больницы общего профиля.

В исследовании анализировались ежедневные записи пациентов из Сингапурского реестра инфаркта миокарда. Исследователи специально искали людей, перенесших инфаркт миокарда без подъема сегмента ST . Это тип острого сердечного приступа, который происходит, когда кровеносный сосуд, питающий сердце, частично блокируется.

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