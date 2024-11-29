Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 ноября 2024, 23:15
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Хотели стать бессмертным? Зря, вы не учли этот нюанс

Исследуя парадокс бессмертия
Эксперт порассуждал о бессмертии, или почему конечность жизни - благо. Бенуа Малиж, основатель The Simulation Strategists, представил наводящую на размышления статью под названием «Неожиданная тягость бессмертия». На примере вымышленной встречи с джинном, дарующим вечную жизнь, Малиж обсудил последствия вечной жизни и ее непредвиденные минусы.
Хотели стать бессмертным? Зря, вы не учли этот нюанс
© Ferra

Поначалу главный герой радуется вечности как высшей свободе, наслаждаясь бесконечными возможностями. Однако со временем восторг исчезает, сменяясь глубоким чувством пустоты. Без срочности, навязанной конечностью жизни, выбор теряет свою значимость, а переживания кажутся пустыми. Путешествие главного героя подчеркивает фундаментальную истину: смысл жизни заключается в ее «непостоянстве», считает Малиж.

Он распространяет эту метафору на современную жизнь, критикуя промедление и иллюзию «бесконечного завтра». Он утверждает, что именно наши ограничения — время, смертность и возможности — создают ценность, заставляя нас расставлять приоритеты и действовать. Без ограничений жизнь рискует превратиться в бесконечный цикл нерешительности и «поверхностного удовлетворения».

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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