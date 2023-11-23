Хотите бороздить просторы космоса? Будьте готовы к проблемам с потенцией

В ходе исследования ученые смоделировали воздействие космических условий на самцов крыс, подвергнув их воздействию высокого уровня радиации и невесомости. Результаты, опубликованные в журнале FASEB, свидетельствуют о пагубном воздействии космических полетов на сосудистые ткани, вызывающем стойкую эректильную дисфункцию. Еще более тревожным является тот факт, что этот эффект сохраняется, несмотря на длительный период восстановления.

Сосудистые изменения, вызванные малыми дозами космического излучения и невесомостью, усиливают окислительный стресс, нарушая сексуальное здоровье. Но есть и положительный момент. Ученые предлагают использовать антиоксиданты для борьбы с последствиями космического воздействия.

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