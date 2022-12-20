Хотите, чтобы ваши близкие больше двигались? Подарите им адвент-календари

Известно, что за счёт физической активности можно предотвратить развитие болезней сердца, сахарного диабета. Несмотря на это, во многих странах люди двигаются в основном очень мало.

Научные данные также показывают, что за праздники люди набирают примерно 0,4–0,9 кг.

Учёные из Университета Лафборо провели исследование, чтобы понять, действительно ли рождественские адвент-календари могут повысить уровень физической активности и сократить время сидения. Для этого специалисты отобрали с 11 по 30 ноября 107 неактивных взрослых. 88 % из них были белыми женщинами, средний возраст участников составлял 46 лет, а 56 % людей имели избыточный вес или ожирение. После сбора исходных данных участников случайным образом распределили в две группы: группу вмешательства (71 человек) и в контрольную группу (36 человек).