Хотите, чтобы ваши близкие больше двигались? Подарите им адвент-календари

Хотите, чтобы ваши близкие больше двигались? Подарите им адвент-календариЭто доказали учёные
Исследование, опубликованное в рождественском выпуске The BMJ, показало, что благодаря адвент-календарю можно увеличить количество физической активности у человека. Кроме того, в сидячем положении он тоже будет проводить не так много времени.
Фото: Bazaar
Известно, что за счёт физической активности можно предотвратить развитие болезней сердца, сахарного диабета. Несмотря на это, во многих странах люди двигаются в основном очень мало.
Научные данные также показывают, что за праздники люди набирают примерно 0,4–0,9 кг.
Учёные из Университета Лафборо провели исследование, чтобы понять, действительно ли рождественские адвент-календари могут повысить уровень физической активности и сократить время сидения. Для этого специалисты отобрали с 11 по 30 ноября 107 неактивных взрослых. 88 % из них были белыми женщинами, средний возраст участников составлял 46 лет, а 56 % людей имели избыточный вес или ожирение. После сбора исходных данных участников случайным образом распределили в две группы: группу вмешательства (71 человек) и в контрольную группу (36 человек).
Далее в период с 1 по 24 декабря 2021 года участники из группы вмешательства каждый день получали электронное письмо с идеей какой-нибудь физической активности. Для отслеживания уровня физической активности добровольцы заполняли онлайн-анкеты. Также примерно 50 % участников обеих групп носили специальный прибор для измерения количества и интенсивности физической активности (акселерометр).
На третьей неделе люди, входящие в группу вмешательства, сообщили, что физической активностью умеренной и высокой интенсивности занимались примерно на 21 минуту в неделю больше, чем раньше. Кроме того, они на полдня в неделю больше стали заниматься силовыми упражнениями по сравнению с контрольной группой.
Согласно данным акселерометра, в день группа вмешательства уделяла 15 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности, 22 минуты - физической активности лёгкой интенсивности, 37 минут - общей физической активности.
В среднем люди в группе вмешательства проводили на 59 минут в день меньше времени в сидячем положении.