Хотите есть меньше конфет? Смотрите специальные видеоролики

Специалисты полагают, что повторный просмотр видео заставляет участников представить, что они глотают и пробуют конфеты. То есть их мозг начинает думать, что они уже съели конфету, поэтому тяга к сладкому у них уменьшается. Это было также вызвано привыканием организма.

Помимо этого, команда экспертов проверила, как запах шоколада во время просмотра видеороликов повлияет на тягу участников к конфетам. В результате люди съели на 11% меньше конфет M&M, то есть в среднем - на четыре штуки меньше.