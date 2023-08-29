Хотите есть меньше конфет? Смотрите специальные видеоролики

Хотите есть меньше конфет? Смотрите специальные видеороликиК такому выводу пришла группа учёных из Наньянского технологического университета в Сингапуре
Оказывается, тягу к сладкому можно уменьшить, если смотреть специальные ролики, где люди едят конфеты. Но для этого, правда, вам ещё понадобится гарнитура виртуальной реальности или дополненной реальности.
Команда учёных обнаружила, что участники, которые посмотрели иммерсивное видео с поеданием конфет 30 раз, съели потом в среднем на 32-38% меньше конфет. Если точнее, то примерно на три штуки меньше.
Специалисты полагают, что повторный просмотр видео заставляет участников представить, что они глотают и пробуют конфеты. То есть их мозг начинает думать, что они уже съели конфету, поэтому тяга к сладкому у них уменьшается. Это было также вызвано привыканием организма.
Помимо этого, команда экспертов проверила, как запах шоколада во время просмотра видеороликов повлияет на тягу участников к конфетам. В результате люди съели на 11% меньше конфет M&M, то есть в среднем - на четыре штуки меньше.