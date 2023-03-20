Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советам

Соблюдайте диету, включающую здоровые углеводы и жиры. Для снижения веса нужно потреблять калорий меньше, чем сжигать. Важно при этом составить рацион, где будут полезные жиры и углеводы. Здоровые углеводы - это цельные зёрна, а полезные жиры могут быть полиненасыщенными и мононенасыщенными. Самыми полезными углеводными продуктами считаются фрукты, овощи, цельнозерновые. Из тех продуктов, которые содержат полезные жиры, можно назвать орехи и семена, рыбу, растительные масла.

Устраивайте разгрузочный день каждую неделю. Если ваша диета не является гибкой, то лучше от неё совсем отказаться. Иначе вы не сможете удержать вес, когда сбросите лишние килограммы.