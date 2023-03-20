Фитнес и здоровье
22:42, 20 марта 2023
2 мин.

Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советам

Они подойдут именно для женщин

У женщин с возрастом мышечной массы становится меньше, а вот жира - больше. Особенно часто встречается жир на животе, который возникает из-за низкого уровня эстрогена. И вот как от такого жира, по словам доктора Майка Бола, избавиться.

Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советам

Фото: Healthy Options

Если вы хотите забыть о жире на животе, то постарайтесь немного изменить свой образ жизни.

  1. Добавьте кардионагрузку. Исследование, проведённое Медицинским центром Университета Дьюка, показало, что выполнение аэробных упражнений - это самый эффективный способ избавления от брюшного жира. Тренироваться нужно при этом хотя бы пять раз в неделю.

  2. Регулярно выполняйте силовые упражнения. Они помогут вам выглядеть подтянутым.

  3. Ешьте продукты с большим количеством белка. Среди нежирных белковых продуктов выделяются рыба, курица, растительные белки. Они обеспечивают организм питательными веществами и отлично сочетаются с силовыми тренировками.

Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советам

Shutterstock

  1. Соблюдайте диету, включающую здоровые углеводы и жиры. Для снижения веса нужно потреблять калорий меньше, чем сжигать. Важно при этом составить рацион, где будут полезные жиры и углеводы. Здоровые углеводы - это цельные зёрна, а полезные жиры могут быть полиненасыщенными и мононенасыщенными. Самыми полезными углеводными продуктами считаются фрукты, овощи, цельнозерновые. Из тех продуктов, которые содержат полезные жиры, можно назвать орехи и семена, рыбу, растительные масла.

  2. Устраивайте разгрузочный день каждую неделю. Если ваша диета не является гибкой, то лучше от неё совсем отказаться. Иначе вы не сможете удержать вес, когда сбросите лишние килограммы.

  3. Поговорите с врачом о планах по похудению. Потеря веса связана с регулярными физическими упражнениями и с соблюдением определённой диеты. Если вы всё вроде делаете правильно, но снизить вес не получается, то поговорите об этом со специалистом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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