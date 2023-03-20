Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советам

Хотите избавиться от жира на животе? Следуйте этим советамОни подойдут именно для женщин
У женщин с возрастом мышечной массы становится меньше, а вот жира - больше. Особенно часто встречается жир на животе, который возникает из-за низкого уровня эстрогена. И вот как от такого жира, по словам доктора Майка Бола, избавиться.
Фото: Healthy Options
Если вы хотите забыть о жире на животе, то постарайтесь немного изменить свой образ жизни.
Добавьте кардионагрузку. Исследование, проведённое Медицинским центром Университета Дьюка, показало, что выполнение аэробных упражнений - это самый эффективный способ избавления от брюшного жира. Тренироваться нужно при этом хотя бы пять раз в неделю.
Регулярно выполняйте силовые упражнения. Они помогут вам выглядеть подтянутым.
Ешьте продукты с большим количеством белка. Среди нежирных белковых продуктов выделяются рыба, курица, растительные белки. Они обеспечивают организм питательными веществами и отлично сочетаются с силовыми тренировками.
Соблюдайте диету, включающую здоровые углеводы и жиры. Для снижения веса нужно потреблять калорий меньше, чем сжигать. Важно при этом составить рацион, где будут полезные жиры и углеводы. Здоровые углеводы - это цельные зёрна, а полезные жиры могут быть полиненасыщенными и мононенасыщенными. Самыми полезными углеводными продуктами считаются фрукты, овощи, цельнозерновые. Из тех продуктов, которые содержат полезные жиры, можно назвать орехи и семена, рыбу, растительные масла.
Устраивайте разгрузочный день каждую неделю. Если ваша диета не является гибкой, то лучше от неё совсем отказаться. Иначе вы не сможете удержать вес, когда сбросите лишние килограммы.
Поговорите с врачом о планах по похудению. Потеря веса связана с регулярными физическими упражнениями и с соблюдением определённой диеты. Если вы всё вроде делаете правильно, но снизить вес не получается, то поговорите об этом со специалистом.
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