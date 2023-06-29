Хотите избежать болезней сердца? Принимайте эти добавки

Во время проведения испытаний у 1336 участников произошло серьёзное сердечно-сосудистое событие. Это случилось у 6,6% людей из группы плацебо и 6% людей из группы витамина D.

В группе, которая принимала витамин D, частота возникновения основных сердечно-сосудистых событий была ниже на 9% по сравнению с группой плацебо.

Также частота сердечных приступов в группе витамина D была ниже на 19%, частота коронарной реваскуляризации - на 11%. Однако разницы в частоте возникновения инсульта между группой плацебо и группой витамина D не было.

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