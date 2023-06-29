Хотите избежать болезней сердца? Принимайте эти добавки

Хотите избежать болезней сердца? Принимайте эти добавкиЭто подтверждает недавнее исследование
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти во всём мире. В новой научной работе, опубликованной в BMJ, говорится, что определённый витамин способен снизить вероятность возникновения сердечных приступов у людей старше 60 лет.
Новое исследование D-Health проводилось в Австралии с 2014 по 2020 год. Участвовали в нём 21 315 людей в возрасте от 60 до 84 лет. Они случайным образом получали капсулу плацебо или 60 000 МЕ витамина D. Принималось всё в начале каждого месяца в течение пяти лет.
Во время проведения испытаний у 1336 участников произошло серьёзное сердечно-сосудистое событие. Это случилось у 6,6% людей из группы плацебо и 6% людей из группы витамина D.
В группе, которая принимала витамин D, частота возникновения основных сердечно-сосудистых событий была ниже на 9% по сравнению с группой плацебо.
Также частота сердечных приступов в группе витамина D была ниже на 19%, частота коронарной реваскуляризации - на 11%. Однако разницы в частоте возникновения инсульта между группой плацебо и группой витамина D не было.
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