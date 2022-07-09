Хотите легче переносить боль? Помедитируйте!

Исследование показало, что осознанная медитация прерывает связь между областями мозга, участвующими в ощущении боли, и теми, которые вырабатывают чувство собственного достоинства. Ученые предположили, что сигналы боли по-прежнему поступают от тела к мозгу, но человек не чувствует себя хозяином этих болевых ощущений, поэтому его боль и страдания уменьшаются.

"Одним из главных постулатов осознанности является принцип, согласно которому вы не являетесь своими переживаниями", - говорит старший автор исследования Фадель Зейдан. "Вы тренируете себя переживать мысли и ощущения, не привязывая к ним свое эго или самоощущение, и теперь мы наконец-то видим, как это проявляется в мозге при переживании острой боли".

В первый день исследования у 40 участников сканировали мозг, пока к ноге прикладывали горячий объект. После серии таких тепловых стимулов участники должны были оценить средний уровень боли во время эксперимента, участники были разделены на две группы: практиков осознанной медитации и тех, кто этим никогда не занимался.

Исследователи обнаружили, что у участников, которые активно медитировали, интенсивность боли снизилась на 32 процента, а неприятные ощущения - на 33 процента.

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