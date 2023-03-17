Хотите лучше спать? Не ешьте эти продукты

Хотите лучше спать? Не ешьте эти продуктыЕшьте другие
Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, в интервью РИА Новости назвал продукты, ухудшающие качество сна. И дал советы по питанию перед ним.
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По его словам, стоит воздержаться от употребления красного мяса и орехов в вечернее время, а также от курения. К тому же процесс пищеварения сильно влияет на качество сна, поэтому нежелательно ужинать непосредственно перед сном, лучше делать это за 2-3 часа до ухода “на боковую". Перед сном лучше не есть тяжелую, трудноперевариваемую пищу, в том числе жирную, копченую, пряную, маринованную, острую, фастфуд и грибы. Кроме того, алкоголь, кофе и курение, по его мнению, негативно влияют на сон.
Тяжельников рекомендовал употреблять продукты, не содержащие большого количества жиров и специй: нежирное мясо, рыба, творог, яйца, зелень и овощи.
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