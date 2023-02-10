Хотите медленнее стареть? Ешьте меньше

18:03, 10 февраля 2023
1 мин.
Хотите медленнее стареть? Ешьте меньшеНужно ограничить потребление калорий
Учёные показали, что ограничение калорий может замедлить темпы старения у здоровых взрослых.
Фото: Unsplash
В ходе исследования 220 здоровых мужчин и женщин разделили на две группы. Одна потребляла на 25% калорий меньше в течение двух лет, а другая продолжала есть как обычно на протяжении того же времени. Чтобы измерить биологическое старение у участников исследования, учёные проанализировали образцы крови.
В результате исследователи увидели 2- или 3-процентное замедление темпов старения. Это может привести к снижению риска преждевременнной смерти на 10-15%.