Хотите медленнее стареть? Ешьте меньше

В ходе исследования 220 здоровых мужчин и женщин разделили на две группы. Одна потребляла на 25% калорий меньше в течение двух лет, а другая продолжала есть как обычно на протяжении того же времени. Чтобы измерить биологическое старение у участников исследования, учёные проанализировали образцы крови.

В результате исследователи увидели 2- или 3-процентное замедление темпов старения. Это может привести к снижению риска преждевременнной смерти на 10-15%.