Фитнес и здоровье
18:03, 10 февраля 2023
1 мин.

Хотите медленнее стареть? Ешьте меньше

Нужно ограничить потребление калорий

Учёные показали, что ограничение калорий может замедлить темпы старения у здоровых взрослых.

Хотите медленнее стареть? Ешьте меньше

Фото: Unsplash

В ходе исследования 220 здоровых мужчин и женщин разделили на две группы. Одна потребляла на 25% калорий меньше в течение двух лет, а другая продолжала есть как обычно на протяжении того же времени. Чтобы измерить биологическое старение у участников исследования, учёные проанализировали образцы крови.

В результате исследователи увидели 2- или 3-процентное замедление темпов старения. Это может привести к снижению риска преждевременнной смерти на 10-15%.

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