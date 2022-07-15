Хотите поднять настроение и избавиться от депрессии? Ешьте фрукты!

Результаты исследования свидетельствуют о том, что частота употребления фруктов имеет большее значение для нашего психологического здоровья, чем общее их количество. Команда также обнаружила, что люди, которые едят соленые закуски, такие как чипсы, которые содержат мало питательных веществ, чаще сообщают о более высоком уровне тревожности.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, приняли участие 428 взрослых жителей Великобритании, которые изучали связь между потреблением фруктов, овощей, сладких и соленых закусок и их психологическим здоровьем.

После учета демографических факторов и факторов образа жизни, таких как возраст, общее состояние здоровья и физическая активность, исследование показало, что как богатые питательными веществами фрукты, так и бедные питательными веществами соленые закуски связаны с психологическим здоровьем. Они также обнаружили, что прямой связи между употреблением овощей и психологическим здоровьем нет.

По результатам исследования, чем чаще люди ели фрукты, тем ниже были их баллы по депрессии и выше по психическому благополучию, независимо от общего количества потребляемых фруктов.

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