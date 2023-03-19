Хотите похудеть? Пейте чай с гвоздикой

Обычно гвоздику сушат, а затем добавляют к различным блюдам либо заваривают из неё чай. И вот почему вам точно стоит попробовать этот напиток.

Прежде всего, за счёт большого количества витаминов и минералов чай с гвоздикой помогает укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость заболеваниям у тех, чей организм ослаблен.

Улучшает чай с гвоздикой также состояние ногтей и волос. Благодаря антиоксидантным свойствам такой чай выводит из организма токсины.