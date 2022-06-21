Хотите придерживаться здорового питания? Тогда ешьте больше белка

Всего в ходе исследования проводился анализ данных о более 200 женщин и мужчин, которые участвовали в клинических испытаниях Университета Рутгерса. Возраст испытуемых равнялся 24-75 годам, все они имели лишний вес. Они должны были похудеть, придерживаясь диеты с дефицитом 500 килокалорий. При этом специалисты в области питания посоветовали им 18 процентов килокалорий выделять на нежирный белок (бобовые, молочные продукты, птица, необработанное красное мясо, рыба), а остальную часть - на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты.

Также команда учёных разделила всех участников на две группы в зависимости от их подхода к употреблению белка. Те, кто соблюдал диету, 18 процентов которой составляли белковые продукты, были охарактеризованы как группа с низким содержанием белка. Те же, кто добавил в рацион 20 процентов белка, считались группой с высоким содержанием белка.

В результате оказалось, что обе группы потеряли примерно 5 процентов веса за полгода. Однако люди, входившие в группу с высоким содержанием белка, употребляли более здоровые продукты (особенно много они ели зелёных овощей и меньше, чем раньше, - сахара, рафинированных зёрен) и теряли меньше мышечной массы.

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