Хотите придерживаться здорового питания? Тогда ешьте больше белка

Хотите придерживаться здорового питания? Тогда ешьте больше белкаК такому заключению пришли американские учёные
Анализ всех полученных учёными из Университета Рутгерса данных показал, что даже небольшое увеличение количества белка в рационе (например, с 18 до 20 процентов) влияет на выбор человеком продуктов. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Obesity.
В частности, оказалось, что худеющие люди, которые придерживались определённой диеты, при увеличении потребления белка начинали больше есть зелёных овощей и меньше - рафинированных зёрен, добавленного сахара.
Всего в ходе исследования проводился анализ данных о более 200 женщин и мужчин, которые участвовали в клинических испытаниях Университета Рутгерса. Возраст испытуемых равнялся 24-75 годам, все они имели лишний вес. Они должны были похудеть, придерживаясь диеты с дефицитом 500 килокалорий. При этом специалисты в области питания посоветовали им 18 процентов килокалорий выделять на нежирный белок (бобовые, молочные продукты, птица, необработанное красное мясо, рыба), а остальную часть - на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты.
Также команда учёных разделила всех участников на две группы в зависимости от их подхода к употреблению белка. Те, кто соблюдал диету, 18 процентов которой составляли белковые продукты, были охарактеризованы как группа с низким содержанием белка. Те же, кто добавил в рацион 20 процентов белка, считались группой с высоким содержанием белка.
В результате оказалось, что обе группы потеряли примерно 5 процентов веса за полгода. Однако люди, входившие в группу с высоким содержанием белка, употребляли более здоровые продукты (особенно много они ели зелёных овощей и меньше, чем раньше, - сахара, рафинированных зёрен) и теряли меньше мышечной массы.
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