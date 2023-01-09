Хотите прожить дольше? Употребляйте как можно меньше этих трёх продуктов

Хотите прожить дольше? Употребляйте как можно меньше этих трёх продуктовА есть продукты, которые продлят вам жизнь
Всем хочется быть сильными и здоровыми и прожить долго. И важную роль в этом играет питание.
Фото: Heart.org
Одно из условий здоровой жизни - это правильное питание. Это значит, что нужно употреблять как можно больше полезных продуктов и ограничивать потребление вредных.
Так, чтобы прожить как можно дольше, вам стоит есть меньше белой поваренной соли. Известно, что при чрезмерном её употреблении может повыситься артериальное давление и вероятность закупорки сосудов. Кроме того, это приводит к обезвоживанию организма, а из-за этого вы станете много пить и нагружать таким образом почки.
Второй продукт, потребление которого нужно ограничить, - это белый сахар. Если его есть слишком много, то вы можете приобрести ожирение или сахарный диабет.
Наконец, для долгой жизни нужно стараться есть как можно меньше белого мяса. В нём содержится много жиров, а при ежедневном употреблении такого мяса вы наберёте вес и у вас повысится уровень липидов в крови. В результате у вас будет больше шансов заболеть гиперлипидемией, сердечными и цереброваскулярными заболеваниями.
А для того чтобы быть здоровее, ешьте больше чёрных древесных грибов и чёрного риса.
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