Хотите прожить дольше? Употребляйте как можно меньше этих трёх продуктов

Второй продукт, потребление которого нужно ограничить, - это белый сахар. Если его есть слишком много, то вы можете приобрести ожирение или сахарный диабет.

Наконец, для долгой жизни нужно стараться есть как можно меньше белого мяса. В нём содержится много жиров, а при ежедневном употреблении такого мяса вы наберёте вес и у вас повысится уровень липидов в крови. В результате у вас будет больше шансов заболеть гиперлипидемией, сердечными и цереброваскулярными заболеваниями.

А для того чтобы быть здоровее, ешьте больше чёрных древесных грибов и чёрного риса.

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