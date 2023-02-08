Хотите снизить давление? Пейте регулярно кофе

Хотите снизить давление? Пейте регулярно кофеЭто поможет вам поддерживать кровяное давление в норме
Благодаря новому исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, стало известно, что кофе не только снижает давление, но и делает его стабильно низким. Причём относится это и к периферическому, и к центральному аортальному давлению.
Фото: Ars Technica
Учёные из Болонского университета и университетской больницы Болоньи - поликлиники Сант-Орсола узнали, какова связь между потреблением кофе и кровяным давлением (в частности, периферическим и центральным артериальным). Выяснили они это благодаря выборке жителей Италии.
Полученные специалистами результаты показывают, что у людей, которые пьют кофе регулярно, артериальное давление гораздо ниже в целом.
Medical Xpress
Похоже, подобный эффект наблюдается не из-за кофеина. Известно, что кофеин может повышать кровяное давление, однако уравновешивают это, похоже, другие компоненты напитка.
Всего учёные проанализировали данные о 720 мужчинах и 783 женщинах из подгруппы исследования сердца Бризигеллы. Изучались, в частности, уровни давления, привычки, связанные с потреблением кофе, и другие клинические данные.
Полученные в ходе нового исследования результаты свидетельствуют о том, что кофе положительно влияет на снижение риска развития болезней сердца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.