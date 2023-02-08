Хотите снизить давление? Пейте регулярно кофе

Похоже, подобный эффект наблюдается не из-за кофеина. Известно, что кофеин может повышать кровяное давление, однако уравновешивают это, похоже, другие компоненты напитка.

Всего учёные проанализировали данные о 720 мужчинах и 783 женщинах из подгруппы исследования сердца Бризигеллы. Изучались, в частности, уровни давления, привычки, связанные с потреблением кофе, и другие клинические данные.

Полученные в ходе нового исследования результаты свидетельствуют о том, что кофе положительно влияет на снижение риска развития болезней сердца.

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