Хотите снизить риск сердечных заболеваний? Ешьте темный шоколад

Эссенциальная гипертензия, характеризующаяся хроническим высоким кровяным давлением неизвестного происхождения, связана с различными проблемами со здоровьем, включая инсульты и инфаркты. Исследование, основанное на генетических профилях 64 945 человек европейского происхождения, выявило значительную связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска развития эссенциальной гипертензии.

Исследователи отметили некоторую связь с уменьшением риска венозной тромбоэмболии, но не нашли связи с другими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, тромбоз, инсульт или ишемическая болезнь сердца. Полученные результаты указывают на возможность дальнейшего изучения пользы темного шоколада и его компонентов для здоровья, особенно в лечении эссенциальной гипертонии.

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