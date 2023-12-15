Хотите снизить риск сердечных заболеваний? Вам нужно начать есть пораньше

Хотите снизить риск сердечных заболеваний? Вам нужно начать есть пораньшеИ главное, чтобы еда была полезной
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые обнаружили, что регулирование времени приема пищи может стать решающим фактором в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Проанализировав данные более 100 000 участников, ученые обнаружили прямую связь между временем приема пищи и здоровьем сердечно-сосудистой системы.
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Так, первый прием пищи в позднее время суток, в частности пропуск завтрака, связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% в расчете на каждый час задержки.
Исследование также подчеркивает значительное влияние времени последнего приема пищи, показывая, что риск цереброваскулярных заболеваний, например инсульта, увеличивается на 28% при приеме пищи после 9 вечера по сравнению с приемом пищи до 8 вечера, особенно у женщин.
Кроме того, более длительный период ночного голодания — время между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день — связан со снижением риска цереброваскулярных заболеваний.
Эти результаты позволяют предположить, что простое изменение времени первого и последнего приема пищи, а также длительный период ночного голодания могут стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
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