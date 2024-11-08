Хотите спать днем? Проверьтесь на деменцию

Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна проанализировали данные 445 участников со средним возрастом 76 лет. В начале исследования участники заполнили анкеты о своих привычках сна, а также прошли тесты на память и скорость ходьбы. У людей с повышенной дневной сонливостью или низким энтузиазмом риск развития МКР составил 35,5% по сравнению с 6,7% у тех, кто не имел этих проблем. После учета различных факторов, таких как возраст и состояние здоровья, исследование показало, что у таких людей более чем в три раза выше вероятность развития МКР.

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