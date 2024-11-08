Хотите спать днем? Проверьтесь на деменцию

Опубликовано 08 ноября 2024, 00:431 мин.
Хотите спать днем? Проверьтесь на деменциюПоказывают новые исследования
Дневная сонливость указала на синдром преддеменции. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, предполагает, что у пожилых людей, испытывающих дневную сонливость или недостаток «энтузиазма» для выполнения повседневных задач, может быть повышенный риск развития МКР — синдрома, связанного с преддеменцией. Синдром МКР характеризуется замедлением ходьбы и легкими проблемами с памятью, которые могут появляться до проявления симптомов деменции.
Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна проанализировали данные 445 участников со средним возрастом 76 лет. В начале исследования участники заполнили анкеты о своих привычках сна, а также прошли тесты на память и скорость ходьбы. У людей с повышенной дневной сонливостью или низким энтузиазмом риск развития МКР составил 35,5% по сравнению с 6,7% у тех, кто не имел этих проблем. После учета различных факторов, таких как возраст и состояние здоровья, исследование показало, что у таких людей более чем в три раза выше вероятность развития МКР.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:American Academy of Neurology
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Мозг,