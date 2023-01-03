Хотите справиться с похмельем? Пейте сок квашеной капусты

Рекомендуется употреблять рассол и тем, у кого геморрой или проблемы с прямой кишкой. В этом случае нужно выпивать до двух стаканов рассола в сутки.

При наличии гельминтов в печени поможет приём половины стакана капустного рассола за 30 минут до приёма пищи.

Кроме того, маски из капустного рассола осветляют веснушки. Для этого необходимо смочить в этом рассоле салфетку и положить её на лицо на 10 минут. Спустя это время нужно кожу промыть водой.

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