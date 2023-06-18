Хотите справиться со склерозом? Пора забеременеть

Хотите справиться со склерозом? Пора забеременетьДля мужчин способ, видимо, другой
Исследование, проведенное UCLA Health, показало, что гормон беременности эстриол способен обратить вспять процесс разрушения миелина в коре головного мозга - критической области, пораженной рассеянным склерозом (РС).
При РС воспаление побуждает иммунную систему удалять защитный слой миелина вокруг нервных волокон в коре головного мозга, что приводит к нарушению электрических сигналов.
Это повреждение коры головного мозга связано с длительной инвалидностью пациентов с РС, включая снижение когнитивных способностей. В то время как современные методы лечения РС направлены в основном на борьбу с воспалением, новое исследование показывает, что эстриол может восстанавливать повреждение миелина в мышиной модели РС, что дает надежду на будущие терапевтические вмешательства.
Это исследование знаменует собой первую идентификацию метода лечения, способного восстановить миелин в коре головного мозга и обратить вспять последствия РС.
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