Хотите справиться со склерозом? Пора забеременеть

При РС воспаление побуждает иммунную систему удалять защитный слой миелина вокруг нервных волокон в коре головного мозга, что приводит к нарушению электрических сигналов.

Это повреждение коры головного мозга связано с длительной инвалидностью пациентов с РС, включая снижение когнитивных способностей. В то время как современные методы лечения РС направлены в основном на борьбу с воспалением, новое исследование показывает, что эстриол может восстанавливать повреждение миелина в мышиной модели РС, что дает надежду на будущие терапевтические вмешательства.

Это исследование знаменует собой первую идентификацию метода лечения, способного восстановить миелин в коре головного мозга и обратить вспять последствия РС.

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