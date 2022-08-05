Хотите улучшить состояние мозга в старости? Начните ходить по лестнице!

Другие исследования показали, что физические упражнения могут помочь в борьбе с некоторыми последствиями старения. В частности, они могут сохранить эластичность сердца, уменьшить легкие когнитивные нарушения и вызвать выработку гормонов, защищающих от болезни Альцгеймера и слабоумия. Ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) попытались дополнить этот список, изучив воздействие физических упражнений на определенные области мозга.

Для этого ученые использовали данные популяционного исследования, в котором приняли участие более 2500 человек в возрасте от 30 до 94 лет. В ходе исследования проводился анализ объема мозга и толщины коры головного мозга с помощью МРТ, а также оценивалась их физическая активность: испытуемых заставляли носить акселерометр на бедре в течение семи дней.

"Мы смогли показать, что физическая активность оказывает заметное влияние почти на все исследуемые области мозга", - пишут авторы работы. "В целом, мы можем сказать, что чем выше и интенсивнее была физическая активность, тем больше были области мозга, либо по объему, либо по толщине коры. В частности, мы наблюдали это в гиппокампе, который считается центром управления памятью. Большие объемы мозга обеспечивают лучшую защиту от нейродегенерации, чем маленькие".

Больше всего от этого выигрывают неактивные пожилые люди. Ученые обнаружили, что наибольшее и почти внезапное увеличение объема наблюдалось при сравнении неактивных людей старше 70 лет с умеренно активными.

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