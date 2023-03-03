Хотите восстановить печень и мышцы? Следите за кишечником

Что интересно – эти результаты были получены случайно, когда во время обычной каталогизации исследователи обнаружили среди мышечных клеток особый класс Т-клеток - Tregs. Tregs обычно находятся в толстой кишке, помогая поддерживать здоровье кишечника, и редко встречаются за пределами тонкого и толстого кишечника.

Используя меченые Tregs у мышей, ученые впервые смогли наблюдать, как эти клетки перемещаются из кишечника по всему телу и попадают в мышцы животного. В ходе дальнейших исследований они смогли определить, что Tregs не только помогают восстанавливать поврежденные мышцы, но также, если они отсутствовали, в восстановленной ткани наблюдалось гораздо больше воспалений и рубцов.

Дальнейшее исследование показало, что кишечные Tregs также “патрулируют” печень, почки и селезенку, хотя и в меньшем количестве. При увеличении их количества в печени происходил аналогичный процесс регуляции воспаления, а в зажившей ткани наблюдалось меньше рубцов, чем при их отсутствии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.