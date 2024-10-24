Хотите выявить свой биологический возраст? Встаньте на одну ногу

В тестах, проведённых среди 40 здоровых людей старше 50 лет, измерялись баланс, сила хвата и сила колена. Исследование показало, что стояние на одной ноге — особенно на недоминантной — демонстрировало наибольшее снижение с возрастом. Это снижение было более выраженным, чем в тестах на силу.

Главный исследователь Кентон Кауфман отметил важность данных, подчеркнув, что плохой баланс может значительно увеличить риск падений, которые являются ведущей причиной травм у людей старше 65 лет. Он советует ежедневно практиковать баланс, стоя на одной ноге в течение 30 секунд.

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