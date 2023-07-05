Хотите жить дольше? Выбирайте дом рядом с парком

Также команда специалистов подчеркнула, что польза природы для здоровья может быть связана и с другими факторами. Например, с расой, полом, социально-экономическим положением.

Это первое исследование, в котором изучается влияние длительного воздействия зелёных насаждений на биологическое старение человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.