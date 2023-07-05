Хотите жить дольше? Выбирайте дом рядом с парком

Хотите жить дольше? Выбирайте дом рядом с паркомОб этом говорится в недавнем научном исследовании
Учёные обнаружили, что люди, проживающие рядом с зелёными насаждениями в течение 20 лет, были на 2,5 года моложе, чем те, кто жил дальше от зелени. На это указывали их ДНК.
Американские учёные пришли к выводу, что проживание рядом с большим количеством деревьев и других растений делает людей моложе. Так, в ходе недавнего исследования оказалось, что те, кто жил в течение 20 лет в «зелёных» районах, были на 2,5 года моложе остальных.
Также команда специалистов подчеркнула, что польза природы для здоровья может быть связана и с другими факторами. Например, с расой, полом, социально-экономическим положением.
Это первое исследование, в котором изучается влияние длительного воздействия зелёных насаждений на биологическое старение человека.
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