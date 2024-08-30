Хронический гепатит перестанет быть проблемой: новые сведения о белке A20

Воспаление, часто приводящее к раку или отказу печени, обусловлено фиброзом, где важную роль играют печеночные стеллатные клетки (ПСК). Исследование, опубликованное в журнале FASEB, показывает, как отсутствие A20 в ПСК вызывает спонтанное воспаление и умеренный фиброз у мышей, указывая на важную функцию A20 в предотвращении хронического гепатита.

В ходе экспериментов на мышиных моделях и клеточных линиях человеческих ПСК команда обнаружила, что A20 подавляет провоспалительный сигнальный путь DCLK1-JNK, который в противном случае повышает уровень хемокинов, ключевых факторов воспаления.

Полученные результаты позволяют предположить, что воздействие на A20 и DCLK1 может открыть путь к инновационным методам борьбы с хроническим гепатитом.

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