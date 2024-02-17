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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 февраля 2024, 22:30
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Хроническую усталость почти победили: найдены новые биомаркеры

Он дают надежду пациентам
Синдром хронической усталости (СХУ), изнурительное заболевание, характеризующееся крайней утомляемостью, ожидает потенциальный всплеск в обществе. Однако у исследователей из MedUni Vienna появился проблеск надежды: они выявили потенциальные биомаркеры — измеримые показатели заболевания, — которые могут проложить путь к улучшению диагностики и лечения.

Несмотря на обширные исследования, точная причина СХУ остается неизвестной, что затрудняет диагностику и лечение. Данное исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Medicine, предлагает важнейший прорыв.

Исследователи успешно выявили различные биомаркеры у пациентов с СХУ, что позволило понять, что лежит в основе нарушений работы иммунной системы и барьерной функции кишечника. Эти результаты позволили разделить пациентов на подгруппы в зависимости от иммунной функции, что открывает двери для персонализированных подходов к лечению.

Выявляя различные профили иммунной системы, исследование раскрывает различные механизмы развития заболевания. Такая стратификация позволяет разрабатывать индивидуальные стратегии лечения, что в перспективе дает лучшие результаты для отдельных пациентов.

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