Кинолог: как справиться с лишним весом вашей собаки

Кинолог: как справиться с лишним весом вашей собакиИ с чем это может быть связано
Он объяснил, что наши любимые питомцы вполне могут набрать лишних килограмм за зиму, что неприятно скажется на их здоровье.
Лишний вес может увеличить риск развития сахарного диабета, камней в почках, заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата. Более того, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца
Если же говорить о стандартах собачьего веса, то тут нет точного числа, заявляет Голубев, он напрямую зависит от породы. Однако почти всегда, в норме, у собаки должны прощупываться ребра и позвоночник.
Если вы считаете, что ваш пес набрал немного жира, то для начала стоит обратиться к специалисту, чтобы он сделал нужные анализы и исключил гормональные сбои, а также болезни желудка и печени. Если результаты будут хорошими, то хозяину следует просто больше гулять с животным и строго соблюдать дозировку кормов. И не стоит подвергать вашу собаку стрессу, потому что если животное постоянно его испытывает, у него начинаются проблемы со здоровьем.