Кинолог: как справиться с лишним весом вашей собаки

Если же говорить о стандартах собачьего веса, то тут нет точного числа, заявляет Голубев, он напрямую зависит от породы. Однако почти всегда, в норме, у собаки должны прощупываться ребра и позвоночник.

Если вы считаете, что ваш пес набрал немного жира, то для начала стоит обратиться к специалисту, чтобы он сделал нужные анализы и исключил гормональные сбои, а также болезни желудка и печени. Если результаты будут хорошими, то хозяину следует просто больше гулять с животным и строго соблюдать дозировку кормов. И не стоит подвергать вашу собаку стрессу, потому что если животное постоянно его испытывает, у него начинаются проблемы со здоровьем.