Кипячения снизило содержание вируса H5N1 (птичьего гриппа) в сыром молоке

Исследование проводилось на фоне недавней вспышки вируса H5N1 среди коров в США. В ходе исследования сырое молоко заражалось вирусом и проверялось при обычной температуре пастеризации. Результаты показали 1010-кратное снижение количества вируса при температуре 63 °C в течение 2,5 минут и 104-кратное снижение при 72 °C в течение пяти секунд. Однако в некоторых образцах следы вируса все еще можно было обнаружить через 20 секунд при температуре 72 °C.

Авторы предупреждают, что результаты лабораторных исследований отличаются от результатов крупномасштабных промышленных процессов и не должны служить основанием для выводов о безопасности коммерческого молока.

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