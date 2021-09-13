Китай остановил автобусное и железнодорожное сообщение в городе с новой вспышкой коронавируса

Сообщается, что первыми, у кого в Путяне был обнаружен коронавирус, стали студенты из округа Сянью. Вместе с тем специалисты предполагают, что распространение произошло из-за отца одного из студентов: родственник, пишет газета Global Times, 4 августа вернулся из Сингапура.

За сутки до 12 ночи субботы (11 сентября) в китайском городе Путянь провинции Фуцзянь были обнаружены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из случаев - в Цюаньчжоу, который тоже расположен в провинции Фуцзянь.