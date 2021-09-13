Китай остановил автобусное и железнодорожное сообщение в городе с новой вспышкой коронавируса

Китай остановил автобусное и железнодорожное сообщение в городе с новой вспышкой коронавирусаОб этом пишет Medical Express
Сообщается, что первыми, у кого в Путяне был обнаружен коронавирус, стали студенты из округа Сянью. Вместе с тем специалисты предполагают, что распространение произошло из-за отца одного из студентов: родственник, пишет газета Global Times, 4 августа вернулся из Сингапура.
За сутки до 12 ночи субботы (11 сентября) в китайском городе Путянь провинции Фуцзянь были обнаружены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из случаев - в Цюаньчжоу, который тоже расположен в провинции Фуцзянь.
В субботу Комиссия по здравоохранению сообщила, что в город Путянь отправились эксперты для наблюдения за устранением заболеваний. В этот же день там приостановилось движение автобусов и поездов. В воскресенье всем жителям этого города было запрещено покидать без важной на то причины. При выезде из города жителю необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Срок действия результатов теста - не более 48 часов.
Помимо этого, в Путяне оказались закрыты для посещения общественные места. Рестораны и супермаркеты стали проверять температуру у посетителей и контролировать их общее количество. В школам приказали, чтобы их учащиеся во время занятий носили маски.