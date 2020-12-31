Китайцы выпустят конкурента браслету Xiaomi Mi Band 5

По информации источников, фитнес-трекер OnePlus выйдет в первом квартале 2021 года. Это будет первое подобное носимое устройство компании. Также известно, что OnePlus собирается выпустить свои первые «умные» часы в следующем году. Пока неясно, будут ли OnePlus Band и предполагаемые OnePlus Smartwatch запущены вместе.

Некоторые источники предполагают, что фитнес-браслет компании дебютирует на индийском рынке в январе или феврале. Чуть позже он появится и на других рынках.

Сообщается, что OnePlus Band будет бюджетным устройством с AMOLED экраном и хорошей батареей. Остальные характеристики пока неизвестны.