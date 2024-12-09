Опубликовано 09 декабря 2024, 10:301 мин.
Китайский учёный опроверг создание вируса COVID-19 в отечественной лабораторииЕсть доказательства
Ши Чжэнли, китайский вирусолог, в очередной раз защитила роль своей лаборатории в исследованиях коронавирусов. Выступая на конференции в Японии, Ши представила данные о 56 новых секвенированных коронавирусах летучих мышей, собранных в период с 2004 по 2021 год. Она подчеркнула, что ни один из образцов не является близким родственником SARS-CoV-2, вируса, ответственного за COVID-19.
В течение многих лет Ши возглавляла исследования коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии (WIV). После начала пандемии появились предположения, что вирус SARS-CoV-2 мог просочиться из ее лаборатории. Ши неоднократно отрицала это, заявляя, что ее команда никогда не изучала этот вирус до вспышки эпидемии. Новые данные, хотя они еще не прошли рецензирование, подтверждают ее утверждения.
Эволюционный биолог Джонатан Пекар из Эдинбургского университета отметил, что полученные данные согласуются с предыдущими заявлениями Ши.