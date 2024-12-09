Китайский учёный опроверг создание вируса COVID-19 в отечественной лаборатории

В течение многих лет Ши возглавляла исследования коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии (WIV). После начала пандемии появились предположения, что вирус SARS-CoV-2 мог просочиться из ее лаборатории. Ши неоднократно отрицала это, заявляя, что ее команда никогда не изучала этот вирус до вспышки эпидемии. Новые данные, хотя они еще не прошли рецензирование, подтверждают ее утверждения.

Эволюционный биолог Джонатан Пекар из Эдинбургского университета отметил, что полученные данные согласуются с предыдущими заявлениями Ши.