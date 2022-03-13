Клетчатка оказалась полезна для профилактики рака и сахарного диабета

Существуют и некоторых признаки, указывающие на недостаток клетчатки в организме. Как отмечает автор, это запор, ощущение голода сразу же после еды, повышенный уровень холестерина, геморрой, постоянное чувство слабости и усталости, сложности с похудением.

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