Клетчатка оказалась полезна для профилактики рака и сахарного диабета

Клетчатка оказалась полезна для профилактики рака и сахарного диабетаОб этом пишет En Son Haber
По словам автора статьи, клетчатка оказывает наиболее значительное влияние на состояние сердца и кишечника. Также диета, в основе которой - продукты с большим количеством клетчатки, в целом позволяет вам чувствовать себя лучше, а также помогает сбросить вес. Из вариантов продуктов, в состав которых входит этот компонент, - овощи, фрукты, цельнозерновые (макароны, овёс, мука и т.д.), бобовые (нут, чечевица и пр.), семена масличных культур, орехи, сухофрукты. Помимо этого, перечисленные продукты снижают вероятность развития диабета, некоторых видов рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Существуют и некоторых признаки, указывающие на недостаток клетчатки в организме. Как отмечает автор, это запор, ощущение голода сразу же после еды, повышенный уровень холестерина, геморрой, постоянное чувство слабости и усталости, сложности с похудением.
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