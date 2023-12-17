Клетки-восстановители сердца оказались не такими «хорошими»Что за проблемы они могут вызывать
Исследование, проведенное Университетами Суррея и Оксфорда, раскрыло потенциальную темную сторону клеточной терапии для восстановления сердца. Оказывается, те самые клетки, которые призваны восстанавливать сердце после инфаркта, могут непреднамеренно вызывать всплеск нарушений ритма — риск, связанный с современными регенеративными методами лечения.
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Исследователи изучили сложные движения между кардиомиоцитами, полученными из стволовых клеток, и миофибробластами, пытающимися восстановить сердечную ткань после инфаркта. Исследование, опубликованное в журнале Cellular and Molecular Life Sciences, показывает, как миофибробласты вмешиваются в работу электричества и экспрессию генов кардиомиоцитов, что приводит к нестабильности сердца.
Патриция Камеллити (Patrizia Camelliti), ведущий автор исследования, рассказала следующее: «Миофибробласты могут стать ключом к открытию безопасных регенеративных методов лечения. Мы определили интерлейкин-6 (IL-6) как молекулу-виновницу этого рискованного танго. Блокирование сигнала IL-6 оказалось эффективным для уменьшения разрушения сердечных клеток, вызванного миофибробластами».
Пока ученые пытаются расшифровать запутанную паутину клеточных взаимодействий, ясно одно — это открытие может проложить путь к более безопасным методам лечения сердца.
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