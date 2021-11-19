Клетки, вырабатывающие антитела, оказались способны ускорять заживление ран

Клетки, вырабатывающие антитела, оказались способны ускорять заживление ранОб этом сообщается в новом исследовании
Команда исследователей из Центра вакцин и иммунотерапии (VIC) при Массачусетской больнице общего профиля (MGH) обнаружила новое свойство B-белков. Оказалось, что подобные вещества способны ускорять процесс заживления различных ран после травм. Результаты исследования опубликованы в издании FASEB Journal.
Новый механизм работы B-клеток учёные назвали плигодраксисом (от греческого pligí - рана, drási - действие). Благодаря ему данные вещества, введённые в повреждённый участок, в течение одного-двух дней высвобождают множество специфических про- и противовоспалительных молекул, способствующих быстрому заживлению этого участка.
По словам директора VIC и профессора медицины Гарвардской медицинской школы Марка Познански, полученные данные позволят в будущем осуществлять лечение самых разных травм с использованием B-клеток.