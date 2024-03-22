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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 марта 2024, 10:32
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Ключевой игрок здравоохранения США выплатил более $2 млрд после кибератаки

Это была серьезная атака
Масштабная кибератака на Change Healthcare, дочернюю компанию UnitedHealth Group, продолжает нарушать работу системы здравоохранения США. Однако UnitedHealth предпринимает значительные шаги для смягчения ущерба, в том числе и денежные.

В понедельник компания UnitedHealth объявила о распределении более 2 миллиардов долларов среди пострадавших медицинских учреждений. Эта финансовая помощь призвана помочь им справиться с нарушениями, вызванными атакой. «Мы понимаем, что это было огромным испытанием», — заявил генеральный директор UnitedHealth Эндрю Витти в пресс-релизе. «Мы призываем всех нуждающихся обращаться к нам».

Кибератака, о которой UnitedHealth сообщила в прошлом месяце, взломала часть сети Change Healthcare. Change Healthcare играет важную роль в системе здравоохранения США, предоставляя программное обеспечение для электронных рецептов и инструменты управления платежами. В результате сбоя многие поставщики услуг столкнулись с проблемой заполнения рецептов и получения возмещения от страховщиков.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#медицина
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#взлом
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#деньги